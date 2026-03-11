尖沙咀瑧玥首輪盡推全盤64伙發售 現揀樓人龍 大手客擬5000萬掃3層

新世界尖沙咀瑧玥以截收近1400票之勢，今日盡推全盤64伙發售，就現場所見，在大手客登記時段已現人龍，數十組買家到場等候發展商人員指示前往售樓處，氣氛理想。

中原陳永傑：料單位可一Q清枱

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近高鐵站，收租回報具保證，質素高具裝修單位料租金可達80，回報可近4厘，預料今日推售單位可一Q清枱。大手客時段，該行錄得三至五組客戶，打算斥資3000餘萬購入兩層單位，內地買家佔5成。

市況方面，新春過後三月份市場重回正軌，多個一手項目接續開售，提供不同戶型供市場選擇，百花齊放發揮協同效應，預料本月一手成交可提升至2800宗，創2024年10月後的17個月新高。

美聯布少明：「層購」大手客擬5000萬買3層

美聯高級董事布少明說，該盤地理位置優越，享有多項交通及生活配套優勢，配合具競爭力價格，認為今日內可全數沽清。另外，該行有約10組大手客，最大手買家打算斥資約5,000萬元購3層單位。

截收近1400票超額逾20倍

瑧玥昨日就項目設於長沙灣的展銷廳現場所見，仍有部分準買家搶於正式截票前到場參觀示範單位及入票。瑧玥今日開售全盤64伙，發展商公布，昨傍晚6時截票，累收近1400個認購登記，超額認購逾20倍。

投資者佔約60%

入票者當中，投資者佔比約60%，主要鍾情項目就近高鐵西九龍站，可輕鬆往返內地與香港。另外亦有約40組入票者表示有意購入整層單位，看好購入整層收租可以更統一及方便管理。雖然大手客眾多，但項目仍預留12伙於B組時段發售。

今日開售單位的面積介乎171至266方呎，涉及提供28伙開放式及36伙1房戶。以最高20%折扣計算，折實售價介乎408.6萬至683.3萬，折實呎價由19183元至25785元，折實平均呎價為22326元。其中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬，全數低於500萬，創區內近11年區內最平入場價，另外28伙1房折實售價低於650萬。

瑧玥1房連家具無改動示範單位：

為迎合大手投資客，以「層購」形式購入全層所有單位可獲額外折扣，若購買1房樓層全層3間1房單位，可獲25萬折扣，而購入開放式樓層全層4伙，就可為每個單位各扣減10萬，共減40萬。

瑧玥昨日截票，共收近1400票，以今日推售64伙計，超額逾20倍。左二為新世界何家欣。

此外，若大手買家購入一層開放式及一層1房樓層，即共7伙，可額外再獲得5萬折扣，優惠總共達70萬。

當日銷售共分5組進行；最大手的S1組買家最少購買2層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為1房戶層數；S2組買家最少購買1層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為1房戶；B組買家可購1至2個單位。

據區內代理反映，項目同區西九高鐵圈一帶新晉物業呎租普遍逾60元，部分可高逾75元，回報率可達3.5厘。發展商是次推出多款層購大手優惠，料受長線投資者追捧之餘，亦可吸引同系項目向隅客。

瑧玥（GRAND AUSTIN BOHEMIAN）基本資料