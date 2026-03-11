尖沙咀瑧玥錄40組「層購」大戶 收票超額20倍今開售 瑜意加推每呎2.36萬

全新盤周內連環推售，新世界旗下尖沙咀瑧玥率先今日發售全盤64伙，項目昨日截票，共收近1400票，超額逾20倍。項目推出「層購」安排後反應踴躍，發展商表示，客源中投資客比例佔多數，當中錄得40組準買家有意購入全層甚至更多數量的單位。

截收近1400票超額逾20倍

瑧玥昨日就項目設於長沙灣的展銷廳現場所見，仍有部分準買家搶於正式截票前到場參觀示範單位及入票。瑧玥今日開售全盤64伙，發展商公布，昨傍晚6時截票，累收近1400個認購登記，超額認購逾20倍。

投資者佔約60%

入票者當中，投資者佔比約60%，主要鍾情項目就近高鐵西九龍站，可輕鬆往返內地與香港。另外亦有約40組入票者表示有意購入整層單位，看好購入整層收租可以更統一及方便管理。雖然大手客眾多，但項目仍預留12伙於B組時段發售。

今日開售單位的面積介乎171至266方呎，涉及提供28伙開放式及36伙1房戶。以最高20%折扣計算，折實售價介乎408.6萬至683.3萬，折實呎價由19183元至25785元，折實平均呎價為22326元。其中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬，全數低於500萬，創區內近11年區內最平入場價，另外28伙1房折實售價低於650萬。

為迎合大手投資客，以「層購」形式購入全層所有單位可獲額外折扣，若購買1房樓層全層3間1房單位，可獲25萬折扣，而購入開放式樓層全層4伙，就可為每個單位各扣減10萬，共減40萬。

瑧玥昨日截票，共收近1400票，以今日推售64伙計，超額逾20倍。左二為新世界何家欣。

此外，若大手買家購入一層開放式及一層1房樓層，即共7伙，可額外再獲得5萬折扣，優惠總共達70萬。

當日銷售共分5組進行；最大手的S1組買家最少購買2層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為1房戶層數；S2組買家最少購買1層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為1房戶；B組買家可購1至2個單位。

據區內代理反映，項目同區西九高鐵圈一帶新晉物業呎租普遍逾60元，部分可高逾75元，回報率可達3.5厘。發展商是次推出多款層購大手優惠，料受長線投資者追捧之餘，亦可吸引同系項目向隅客。

華懋旗下尖沙咀瑜意收票如火如荼，項目至昨日累收入票已增至2500張，發展商乘勢加推新一張價單涉及42伙，折實平均呎價約2.36萬，並落實於本周六（14日）盡推價單上的160伙發售，並於周日（15日）以招標發售4伙特色戶，即周末發售項目全盤共164伙。

華懋封海倫（右二）表示，瑜意截至昨日暫收約2500票，將於本周四截票。右一為陳慕蘭、左一吳錫麟。

較上批調升約5.5%

瑜意加推3號價單42伙，當中包括31伙1房、9伙1房連儲物室，以及2伙2房單位，以最高17%折扣計算，折實平均呎價23650元，較上一張價單折實平均呎價22416元，調高約5.5%。3號價單售價最平單位為3樓G室，面積295方呎，折實入場價583.24萬，呎價19771元；售價最高為16樓E室，面積468方呎，屬2房戶型，折實售價1175.36萬，呎價25115元，整批折實呎價介乎19771至25784元。

周末盡推全盤164伙

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目推出至今反應理想，迄今已收到2500個認購登記，決定加推3號價單，涉及42伙，連同之前推出2張價單，合共推出160伙，佔全盤單位總數約98%，新價單單位位處中高層，售價反映單位樓層及景觀，項目並落實周六進行發售，全推價單上的160伙發售，另推出4伙特色戶於周日進行標售，即周末全數發售項目164伙。

封海倫續稱，項目將於周四（12日）截票，而周六首輪銷售安排設有大手客組別，包括AS組、A1及A2組，其中AS組別的客人須最少認購7伙；而A1 及A2組則須最少購入 2 伙或以上指定單位，B組買家則可認購1至2伙；而為了讓更多客人購入心儀單位，特別預留50伙單位予B 組買家選購。瑜意周六推售價單上的160伙，以最高17%折扣計算，折實平均呎價22323元，項目截至昨日暫數2500票，以周六推售單位計，超額認購14.6倍。

合共33伙折實售價600萬以下

周六發售單位，以最高折扣計算，售價最平為5樓H室，面積287方呎，折實入場價578.75萬，整批合共有33伙折實售價在600萬以下，佔比約20%；折實售價介乎600萬至700萬單位比例最多，共有80伙，佔約50%；折實售價介乎900萬至1000萬只有12伙，逾1000萬單位則共有12伙。

至於周日招標的4伙，全屬特色戶，包括15樓E室，面積462方呎，屬2房間隔，單位附設85方呎平台；另外3伙全位於17樓頂層，其中E室面積360方呎，2房間隔，單位附設有92方呎平台及317方呎天台；同層L及M室，面積444及304方呎，為2房及1房間隔，天台面積320及238方呎。