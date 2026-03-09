Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜意收約2000票 最快日內再加推

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，旗下尖沙咀瑜意上周六收票，截至今日3點已錄得約2000個入票，近3成大手為買家，連同昨日加推，合計已推出118伙，佔項目約72%，預計有機會日內再加推單位發售，不排除盡推餘下單位，加推有加價空間，幅度約5%，料周內進行首輪銷售。

封海倫續稱，現時入票不少為購2伙或以上大手客，將安排大手認購程序，料每組買家上限可購6伙。入票人士以同區為主，並有來自九龍、新界，以致港島南亦有入票。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目昨加推68伙，面積274王444方呎，以最高17%折扣計算，折實售價551.53萬至1152.53萬，呎價19576至25958元，項目是次推出
「加倍瑜意傢俬套裝優惠」供買家選擇。

華懋集團銷售經理吳錫麟表示，是次為項目全數164伙設傢俬套餐，並設有多款供買家選擇，可作Mix and Match ，料傢俬套餐總值約1700萬。

