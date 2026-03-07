Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑧玥下周三發售全盤64伙 入場價408萬

更新時間：17:16 2026-03-07 HKT
發佈時間：17:16 2026-03-07 HKT

新世界發展的尖沙咀瑧玥今日公布首輪銷售安排，定於下周三(11日)發售全盤64伙，包括28伙開放式戶及36伙1房戶，面積171至266方呎，折實售價約408.6萬至683.3萬元，折實呎價約19,183至25,785元。

該批單位有28伙開放式戶以「一口價」折實售價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，全數低於500萬元；另外28伙1房折實售價低於650萬元。

首輪銷售共分5組(員工、S1、S2、A及B組)，當中新世界員工組別可購1至2伙；S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為1房戶層數；S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位。

而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房戶；B組買家可購1至2個單位。項目將於下周二(10日)下午6時截票。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

