海嵎首批招標48伙沽清 套現逾4.1億
更新時間：17:46 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:46 2026-03-04 HKT
發佈時間：17:46 2026-03-04 HKT
永義發展的堅尼地城新盤海嵎，日前首推8層共48個單位招標全數沽出，總成交金額逾4.1億元。
永義主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目為馬年首個開售的全新項目，當中銷售安排第1號及第2號共推出48個單位全數沽出，總成交金額逾4.1億元；最高成交價單位為16樓E室，面積412方呎，屬2房戶型，成交價為1172.7萬元，呎價28,464元。
而最高呎價成交單位為16樓C室，面積為284方呎，屬1房戶型，成交價為833.6萬元，呎價約29,352元。買家中投資者及自用買家各佔大約一半，當中不乏大手成交。
