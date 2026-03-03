雲向開價首批154伙 每呎均價1.39萬 入場費368萬

永泰發展的粉錦公路新盤雲向，今正式開價，首批單位154伙，扣除最高20%折扣優惠後，折實平均呎價13,974元，入場售價約368.3萬元。

永泰執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，首批單位定價屬「馬上有水位價」，坦言首批以低成本價推出，未來加推單位具提價空間。近日新盤市場百花齊放，且政府銳意打造北都，相信能受市場追捧。

楊聰永指，明日開放示範單位供參觀，周五起收票，料於下周加推及展開首輪銷售。項目料能吸引大量「西餅客」，銷售安排中會考慮如何平衡大手客及普通買家。

首批包括3伙開放式、124伙1房及27伙2房，面積286至445方呎，價單定價460.3萬至897.9萬元，價單呎價15,859至20,179元，折實售價約368.3萬至718.4萬元，折實呎價12,687至16,145元，折實平均呎價13,974元。