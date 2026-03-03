瑜意錄逾3000宗查詢 48小時內開價

華懋旗下尖沙咀瑜意自上載樓書後備受市場追捧，發至今錄逾3,000宗查詢，其中有逾一半為內地客，另外亦有大手客有意入市。項目將在48小時內公布首張價單，以1房為主，亦會涵蓋2房戶型，另外將在周五開放指定人士戶參觀，周六開放公眾參觀。

華懋銷售及市場總監封海倫表示，項目預計將在未來48小時內公布首張價單，將主要涵蓋1房戶型，另亦會涵蓋2房戶，同時將提供高成數按揭付款方法，助買家入市。項目將在周五優先開放予指定人士預約參觀，周六開放供公眾參觀。

封海倫續指，項目自上周上載樓書後，成功吸引市場關注，至今錄逾3,000宗查詢，其中有逾一半為內地客，另外亦有旗下項目買家表示有意入市，同時由於項目屬極短樓花期項目，因此亦成功吸引不少投資客注意。項目同時接獲不少大手客查詢，因此未來銷售安排上將設大手客環節，並預留一定單位供散客入市。