瑧玥開價首批30伙 每呎均價2.1萬 入場費408萬

新盤速遞
更新時間：14:59 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:59 2026-03-03 HKT

新世界尖沙咀新盤瑧玥公布首張價單價錢，首批推出30伙，涵蓋開放式及1房，計算最高20%折扣優惠，折實平均呎價約21,008元。其中18伙開放式單位以折實「一口價」408.6萬元推出。另提供多元化「層購」優惠，若買家購入兩層共7伙，可獲最多70萬元折扣。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目屬公司今年頭炮，亦為市場内馬年首個開價新盤，形容首批定價為「高鐵黃金圈價」，涉30伙，其中18伙開放式及12伙1房，面積介乎201至266方呎，折實售價408.6萬至611.7萬元，折實呎價約19,183至23,083元。

何家欣指，明日開放示範單位供指定人士參觀，周五開始收票，最快下周開售，不排除會將全盤一次過推售，並料會預留單位予購買1伙的用家客源。

新世界營業及市務部助理總經理陳冬陽說，1房入場單位為11樓A室，屬面積255方呎的1房單位，售價700.9萬元，呎價27,486元，折實售價560.7萬元，折實呎價21,988元。

至於開放式單位全數價錢相同，以5樓D室為例，面積213方呎，售價510.8萬元，呎價23,981元，折實售價408.6萬元，折實呎價19,183元。

新世界營業及市務部高級經理劉裕新說，是次提供2種付款辦法，其中150天即供付款計劃，買家只須支付5%，折扣率最高達20%；而建築期付款計劃可享最高達12%折扣。

以「層購」形式購入全層所有單位可獲額外折扣，若購買1房樓層全層3間1房單位，可獲25萬元折扣，而購入開放式樓層全層4伙，就可每個單位各扣減10萬元，共減40萬元。

此外，若大手買家買一層開放式及一層1房樓層，即共7伙，可額外再獲得5萬折扣，優惠總共達70萬元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

