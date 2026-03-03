高臨天際特色戶示位直擊 部署月內招標

資本策略旗下的佐敦彌敦道350號高臨於今日開放項目現樓示範單位供傳媒參觀，為僅餘一伙的天際特色戶。發展商表示，將在短期內開放預約參觀，另外將視乎市場反應考慮於月內以招標形式推售，預計第一至第二季內可全數沽清盤所有單位。

資本策略執行董事何樂輝表示，項目至今累售252伙，佔全盤約97%，合共套現約24億元。項目現時僅剩少量單位待售，包括於今日開放傳媒參觀的天際特色戶，全盤僅餘下一伙，預計將在短期內開放予預約參觀，並視乎市場反應考慮於月內以招標形式推出應市，有信心該特色大宅可創下項目呎價新高。

何樂輝續指，隨著項目已屆現樓，今年1月開始陸續發信安排業主收樓，目前有逾90伙已經入伙，預料項目交投將持續暢旺，並在第一至第二季內沽清全盤所有單位。

何樂輝亦提到，目前中東局勢對整體對香港樓市影響不大，反而有機會令資金流入香港市場。

天際特色戶現樓示範單位

高臨今日開放項目無改動頂層特色戶供傳媒參觀，單位為A2座31樓A室，面積1,452方呎，4房2套間隔。單位空間寬闊，透過落地玻璃大窗，享受室外開揚景觀，打造別緻奢華生活體驗。

單位採用橫廳設計，廳長逾7米，樓高可達3.75米，空間感十足。大廳設有落地玻璃趟門連接露台及64方呎平台，可從多角度外望維港至西九龍，遠至獅子山一帶的開闊景觀。

寢室方面，房間與大廳同向，因此同樣可外望維港海景。主人睡房空間廣闊，設有轉角窗可在多角度觀望景觀。主人浴室設有浴缸及花灑，可讓住戶享受不同淋浴體驗。

項目同日亦開放其會所供參觀，其中設施包括天際綠洲泳池、雙健身室、戶外燒烤庭園。