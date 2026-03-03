Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高臨天際特色戶示位直擊 部署月內招標

新盤速遞
更新時間：13:51 2026-03-03 HKT
發佈時間：13:51 2026-03-03 HKT

資本策略旗下的佐敦彌敦道350號高臨於今日開放項目現樓示範單位供傳媒參觀，為僅餘一伙的天際特色戶。發展商表示，將在短期內開放預約參觀，另外將視乎市場反應考慮於月內以招標形式推售，預計第一至第二季內可全數沽清盤所有單位。

資本策略執行董事何樂輝表示，項目至今累售252伙，佔全盤約97%，合共套現約24億元。項目現時僅剩少量單位待售，包括於今日開放傳媒參觀的天際特色戶，全盤僅餘下一伙，預計將在短期內開放予預約參觀，並視乎市場反應考慮於月內以招標形式推出應市，有信心該特色大宅可創下項目呎價新高。

何樂輝續指，隨著項目已屆現樓，今年1月開始陸續發信安排業主收樓，目前有逾90伙已經入伙，預料項目交投將持續暢旺，並在第一至第二季內沽清全盤所有單位。

何樂輝亦提到，目前中東局勢對整體對香港樓市影響不大，反而有機會令資金流入香港市場。

天際特色戶現樓示範單位

高臨今日開放項目無改動頂層特色戶供傳媒參觀，單位為A2座31樓A室，面積1,452方呎，4房2套間隔。單位空間寬闊，透過落地玻璃大窗，享受室外開揚景觀，打造別緻奢華生活體驗。

單位採用橫廳設計，廳長逾7米，樓高可達3.75米，空間感十足。大廳設有落地玻璃趟門連接露台及64方呎平台，可從多角度外望維港至西九龍，遠至獅子山一帶的開闊景觀。

寢室方面，房間與大廳同向，因此同樣可外望維港海景。主人睡房空間廣闊，設有轉角窗可在多角度觀望景觀。主人浴室設有浴缸及花灑，可讓住戶享受不同淋浴體驗。

項目同日亦開放其會所供參觀，其中設施包括天際綠洲泳池、雙健身室、戶外燒烤庭園。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
22小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
2小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
16小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
5小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
23小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
中年好聲音4｜美女導師爆內訌？海兒無心之言惹谷婭溦不滿「怒睥」 張佳添食花生踩多腳
影視圈
21小時前
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
20小時前
蘇偉賢和田泰安感謝香港馬會一直與他們保持緊密聯絡，全力提供協助。
甜甜小記│蘇偉賢和田泰安感謝各界關心
名家專欄
2026-03-02 14:45 HKT