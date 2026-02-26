海瑅灣I上樓書  提供罕有4房海景大宅

信和、嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城新盤海瑅灣I，剛上載樓書。

信和田兆源表示，海瑅灣I剛上載樓書，項目共提供1,266伙。

信和執行董事田兆源表示，海瑅灣 I 剛上載樓書，項目共提供1,266伙，戶型多元化，包括1房至4房，主打2房戶型；項目所有3房及4房單位均戶戶向海，享開揚藍塘海峽至將軍澳海灣美景。項目將於短期內公布最新銷售部署。

高層海景4房大宅。

海瑅灣 I 提供區內極罕有四房雙套+工作間(連洗手間)全海景大宅，全盤僅有14伙，單位位處第1A座極高層A單位（56樓或以上），面積1,154方呎，享廣闊開揚海景，料將受市場追捧。