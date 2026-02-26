高臨天際特色戶造價望創新高

資本策略執行董事何樂輝出席新春活動時表示，預計上半年樓價將平穩向上發展，料有單位數字升幅。今年將繼續銷售佐敦彌敦道350號高臨，天際特色戶有望創新高。

何樂輝指，高臨共提供259伙，至今共售出252伙，套現約23.8億元。項目已屆現樓，今年將積極推售餘下7個單位，包括最後一個天際特色大宅，其中第A2座31樓A室，面積1,452方呎，連64方呎平台及386方呎天台，位處項目頂樓可享開揚維港海景，有望挑戰項目售價及呎價新高。

未來推盤方面，何樂輝指，銅鑼灣信德街項目為單幢式項目，僅設約40餘伙，主打中小型單位，最快今年下半年推出，為區內近年罕有一手項目新供應，相信吸引區內年輕家庭。

另外，集團位於中環威靈頓街160至164號項目，現時正於規劃階段，將提供約120個單位，同樣以中小型單位及少量特式單位為主，為區內專業人士提供新供應

馬年樓市方面，何樂輝預計，上半年樓價將平穩向上發展，料有單位數字升幅。《財政預算案》提高超級豪宅印花稅，料對整體樓市影響輕微。加上豪宅供應珍罕，樓市市況向好，料億元以上物業不會因印花稅增加而減價出售，整體億元豪宅成交量將續創新高。而集團旗下超級豪宅項目去年亦屢錄成交，反映整體豪宅市場有市有價。

同時預料投資者繼續將資金重投物業市場，加上內地買家及專才來港置業氣氛活躍，帶動成交，故料市區新盤潛力仍可睇高一綫。

未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，並不排除與其他財團或發展商合作買地，從多元管道補充土地儲備。

