Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高臨天際特色戶造價望創新高

新盤速遞
更新時間：16:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-26 HKT

資本策略執行董事何樂輝出席新春活動時表示，預計上半年樓價將平穩向上發展，料有單位數字升幅。今年將繼續銷售佐敦彌敦道350號高臨，天際特色戶有望創新高。

何樂輝指，高臨共提供259伙，至今共售出252伙，套現約23.8億元。項目已屆現樓，今年將積極推售餘下7個單位，包括最後一個天際特色大宅，其中第A2座31樓A室，面積1,452方呎，連64方呎平台及386方呎天台，位處項目頂樓可享開揚維港海景，有望挑戰項目售價及呎價新高。

未來推盤方面，何樂輝指，銅鑼灣信德街項目為單幢式項目，僅設約40餘伙，主打中小型單位，最快今年下半年推出，為區內近年罕有一手項目新供應，相信吸引區內年輕家庭。

另外，集團位於中環威靈頓街160至164號項目，現時正於規劃階段，將提供約120個單位，同樣以中小型單位及少量特式單位為主，為區內專業人士提供新供應

馬年樓市方面，何樂輝預計，上半年樓價將平穩向上發展，料有單位數字升幅。《財政預算案》提高超級豪宅印花稅，料對整體樓市影響輕微。加上豪宅供應珍罕，樓市市況向好，料億元以上物業不會因印花稅增加而減價出售，整體億元豪宅成交量將續創新高。而集團旗下超級豪宅項目去年亦屢錄成交，反映整體豪宅市場有市有價。

同時預料投資者繼續將資金重投物業市場，加上內地買家及專才來港置業氣氛活躍，帶動成交，故料市區新盤潛力仍可睇高一綫。

未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，並不排除與其他財團或發展商合作買地，從多元管道補充土地儲備。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
3小時前
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
上海客「撲機票」昨夜來港買豪宅 老業主捱眼瞓簽約 終午夜前1.2億成交 慳稅270萬
樓市動向
6小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
3小時前
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
江旻憓收「一男子」利是甜笑回應 向記者派利是須三度「補飛」｜Kelly Online
政情
9小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
10小時前