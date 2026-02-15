黃竹坑Blue Coast擬農曆新年後推餘貨 長實郭子威：全年樓價看升10%

長實營業部首席經理郭子威表示，集團與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast，已獲批轉讓同意書，集團計劃農曆新年假期後，馬上展開推售餘貨工作。

展望馬年香港樓市，郭子威預期將延續蛇年觸底反彈走勢，迎來量價齊升的上行周期，全年樓價升幅有望達10%，低息環境、政策利好持續釋放置業需求，股市財富效應與人才流入提供支撐，形成供平過租、換樓需求及豪宅市場將成為樓市升幅的核心動力。

啟德Victoria Blossom等馬年登場

馬年預計將推出多個全新項目，包括波老道21號第2期、啟德Victoria Blossom、元朗錦田北錦泰路及與市建局合作發展的土瓜灣項目。

郭子威連同長實營業部副首席經理楊桂玲、長實高級營業經理梁焯鏗、長實營業經理陳詠慈及詹勳榮祝願各位一馬當先購入心儀單位。

