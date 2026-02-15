朗日峰天台特色戶728萬成交 維港．灣畔連沽2伙

農曆新年前夕，新盤市場交投表現不俗，昨計及中環雅盈峰錄豪客連購全層6伙、連同貨尾項目單日錄13宗成交個案；其中，嘉里發展的元朗現樓新盤朗日峰昨日售出16樓F室天台特色戶，面積424方呎，2房間隔，附連393方呎天台，以728萬連同1個車位成交，呎價約17,170元。

維港．灣畔3房呎價3.28萬

中國海外牽頭發展的啟德維港．灣畔1B期於昨日連沽2伙，合共套現3,502.6萬，平均成交呎價31,329元。其中包括2B座23樓C室，面積569方呎，3房間隔，成交價1,867.5萬，呎價約32,821元。另外一伙為2B座11樓J室，面積549方呎，2房連儲物室間隔，以1,635.1萬成交，呎價29,783元。

項目自開售至今，合共售出205伙，套現逾36億，單位平均成交價逾1,750萬，平均成交呎價約3萬。

皓日3房戶997萬售出

恒隆旗下九龍灣皓日最新沽售11樓F室，面積593方呎，3房間隔，以約997萬售出，呎價約16,816元。據了解，該名買家原居於將軍澳區，鍾情九龍灣完善社區配套，加上區內全新基建相繼落成，生活便利，同時價錢亦具吸引力，故參觀現樓示範單位後，決定入市自住用。

