Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朗日峰天台特色戶728萬成交 維港．灣畔連沽2伙

新盤速遞
更新時間：09:01 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:01 2026-02-15 HKT

農曆新年前夕，新盤市場交投表現不俗，昨計及中環雅盈峰錄豪客連購全層6伙、連同貨尾項目單日錄13宗成交個案；其中，嘉里發展的元朗現樓新盤朗日峰昨日售出16樓F室天台特色戶，面積424方呎，2房間隔，附連393方呎天台，以728萬連同1個車位成交，呎價約17,170元。

維港．灣畔3房呎價3.28萬

中國海外牽頭發展的啟德維港．灣畔1B期於昨日連沽2伙，合共套現3,502.6萬，平均成交呎價31,329元。其中包括2B座23樓C室，面積569方呎，3房間隔，成交價1,867.5萬，呎價約32,821元。另外一伙為2B座11樓J室，面積549方呎，2房連儲物室間隔，以1,635.1萬成交，呎價29,783元。

項目自開售至今，合共售出205伙，套現逾36億，單位平均成交價逾1,750萬，平均成交呎價約3萬。

皓日3房戶997萬售出

恒隆旗下九龍灣皓日最新沽售11樓F室，面積593方呎，3房間隔，以約997萬售出，呎價約16,816元。據了解，該名買家原居於將軍澳區，鍾情九龍灣完善社區配套，加上區內全新基建相繼落成，生活便利，同時價錢亦具吸引力，故參觀現樓示範單位後，決定入市自住用。

相關文章：雅盈峰獲投資者擲逾1億圈全層單位

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
19小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員勿「主動」索取利益
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
11小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
14小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
13小時前
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
4小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
21小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
15小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
11小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
22小時前