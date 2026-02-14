雅盈峰年初一限量招標10伙 涉2及3房戶型

盈大地產與資本策略合作發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目雅盈峰，昨日再添招標成交，以5101.5萬售出1伙中高層3房單位。由於銷情保持理想，發展商昨日上載新一份銷售安排，推出10伙單位於下周二年初一（17日）以招標形式發售，涉及2房及3房戶型。

項目最新售出單位為18樓B室，面積1074方呎，屬3房2套連化妝間及工作間間隔，成交價5101.5萬，呎價為47500元。項目截至昨日已累積售出14伙，套現逾7億。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，豪宅市場持續活躍，雅盈峰為區內罕有的新盤供應，市場普遍預期租金回報可觀，而且自日前公開2房精裝修無改動示範單位後，隨即接獲大量準買家查詢。有見及此，發展商決定加推10伙發售。

新推出單位處於項目9樓及10樓，包括8伙2房及2房1套單位，面積介乎511方呎至635方呎；以及15樓A室及B室，面積1029方呎及1074方呎，屬3房1套及3房2套房連化妝間及工作間間隔。上述10伙單位將於年初一以招標形式發售，而周末會以招標形式推出8伙應市。

雅盈峰位於己連拿利3號，全盤共提供99伙，面積約380至2523方呎，標準戶型涵蓋1房至4房雙套，主打3房或以上大宅，另設限量特色單位，迎合不同需要。該盤預計關鍵日期為今年6月30日，屬短樓花項目。

其中面積最細為3樓、5樓至12樓的E及F室，面積約380方呎，均屬1房單位，採開放式廚房設計。面積最大則為31樓A室全層戶，面積2523方呎，另設258方呎平台，屬4房4套及儲物室套房間隔。

