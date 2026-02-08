SIERRA SEA系列累沽逾3000伙 部署農曆年後推荃灣盤

新地發展的西沙SIERRA SEA 2B期昨日再沽清所推出價單單位，整個系列項目開售至今約9個月累售逾3,000伙，套現逾170億元。新地副董事總經理雷霆表示，項目銷售可謂「全城熱搶，閃電沽清」，連同SIERRA SEA系列過往期數，共12輪公開銷售均於開售當日沽清所推出單位，至今共售逾3,000伙，套現逾170億元，屬「5破紀錄 ，創造歷史」。

加緊籌備2C期 最快年內登場

雷霆透露，見項目仍餘有大量向隅客，每輪銷售亦有新客人，會加緊籌備項目2C期，最快年內登場，涉約500伙。而集團最快有機會於農曆新年後推出荃灣項目應市。

新地代理執行董事陳漢麟分析昨日銷售情況，指有16組大手客入市，共買55伙，7組客買4伙，9組買家各購3伙，其中最大手客人以逾3,200萬買2伙3房及2伙2房。其餘單位的銷售速度亦見理想，全數單位於昨日下午約2時已沽清。

陳漢麟説，今日另錄6宗特色戶招標成交，其中呎價最高屬2座G1樓G室，面積384方呎，附304方呎花園，以每方呎19,010元標售，總成交價730萬元；而售價最高為1座1樓F室，面積640方呎，附250方呎平台，以1,011.2萬元售出，相信未來陸續有新招標成交公布。

