SIERRA SEA 2B期今售218伙即日沽清 最大手客3000萬購4戶

新盤速遞
更新時間：14:26 2026-02-07 HKT
發佈時間：13:36 2026-02-07 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 2B期今日展開第三輪，即壓軸一輪公開發售，涉218伙，涵蓋153伙2房及65伙3房。

就設於九龍站商廈的售樓現場所見，不少準買家一早到場等候，人龍不斷，場面甚是墟冚，氣氛不俗，同時現場繼續可見不少年輕準買家身影。市場消息指，該盤今日發售218伙已全數沽清。

今日開售單位涵蓋153伙2房及65伙3房，以最高15%折扣優惠計算，整批單位折實平均呎價12,830元。其中售價最低單位為1座2樓H室，面積458方呎，2房間隔後，折實售價461.89萬元。

售價最高單位為1座33樓A室，面積701方呎，3房間隔，折實售價為1,016.51萬元；呎價最高單位第3座31樓F室，面積422方呎，2房間隔，折實呎價14,821元。

陳永傑料延續即日沽清佳績

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入二月份，整體樓市氣氛仍然火熱，西沙灣項目仍累積大批向隅客，預計今天很大機會延續即日沽清的佳績，今日出席客戶以用家佔約5成，投資者佔約5成。大手時段，該行錄得1組客購4伙，其中最大手斥資約3,000萬元購入2間三房及2間兩房戶。

利嘉閣有大手客2100萬元購4伙

利嘉閣新界區董事鄭健糧表示，該行今日就接連錄得4宗「一客四食」，當中有大手客斥資逾2,100萬元連購4伙，該客戶早前曾親身視察項目，對周圍環境十分鍾情，因此決定斥資購入單位作長線投資用途。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

