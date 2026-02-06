親海駅下周發售最後8伙 推「馬年新春入伙大利是」價惠

長實旗下油塘親海駅已進入現樓階段，並僅餘最後8伙可供發售，故集團今日最新銷售安排，將於下周二（10日）以先到先得形式發售2伙II期2房及1伙II期3房戶 ，以及同日以招標形式發售3伙II期複式戶及2伙I期的3房戶。

最低呎價1.5萬

價單發售的單位中，最平為2A座11樓D室，實用面積464平方呎，屬2房（梗廚)間隔，高可享售價16%折扣，折實價為717.9萬元，折實呎價15,472元。

是次以招標形式發售3伙複式戶，其中1伙為Garden Villa單位，住戶可經私人花園直接進入單位；另外2伙為Sky Villa單位，住戶除享尊屬升降機出入外，單位內置樓梯直達私人天台，享高私隱度，其中Sky Villa A7室，面積511方呎，附連170方呎天台，將連全屋家私出售。

長實營業部經理陳詠慈表示，有見市區複式戶一戶難求，最近接獲不少代理或客人查詢，因此發展商提供多項優惠助買家輕鬆置業，相信將吸引不少投資或自住客人入市。

另外，發展商送出「馬年新春入伙大利是」優惠，由2月10日起至3月16日期間簽署臨時買賣合約，凡於指定期間購買任何複式戶及3房戶均可獲贈價值88,000元的購物禮券以及車位優先認購權。