Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親海駅下周發售最後8伙 推「馬年新春入伙大利是」價惠

新盤速遞
更新時間：16:30 2026-02-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-06 HKT

長實旗下油塘親海駅已進入現樓階段，並僅餘最後8伙可供發售，故集團今日最新銷售安排，將於下周二（10日）以先到先得形式發售2伙II期2房及1伙II期3房戶 ，以及同日以招標形式發售3伙II期複式戶及2伙I期的3房戶。

最低呎價1.5萬

價單發售的單位中，最平為2A座11樓D室，實用面積464平方呎，屬2房（梗廚)間隔，高可享售價16%折扣，折實價為717.9萬元，折實呎價15,472元。

是次以招標形式發售3伙複式戶，其中1伙為Garden Villa單位，住戶可經私人花園直接進入單位；另外2伙為Sky Villa單位，住戶除享尊屬升降機出入外，單位內置樓梯直達私人天台，享高私隱度，其中Sky Villa A7室，面積511方呎，附連170方呎天台，將連全屋家私出售。

長實營業部經理陳詠慈表示，有見市區複式戶一戶難求，最近接獲不少代理或客人查詢，因此發展商提供多項優惠助買家輕鬆置業，相信將吸引不少投資或自住客人入市。

長實營業部經理陳詠慈表示，有見市區複式戶一戶難求，最近接獲不少代理或客人查詢，因此發展商提供多項優惠助買家輕鬆置業，相信將吸引不少投資或自住客人入市。
長實營業部經理陳詠慈表示，有見市區複式戶一戶難求，最近接獲不少代理或客人查詢，因此發展商提供多項優惠助買家輕鬆置業，相信將吸引不少投資或自住客人入市。

另外，發展商送出「馬年新春入伙大利是」優惠，由2月10日起至3月16日期間簽署臨時買賣合約，凡於指定期間購買任何複式戶及3房戶均可獲贈價值88,000元的購物禮券以及車位優先認購權。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
5小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
5小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:58
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
5小時前
巴士安全帶｜政府憲報今刊憲刪乘客須配用安全帶條例
02:04
巴士安全帶｜陳美寶認未能察覺不足、解說不夠精準 將展開公眾諮詢 邀專家研究效用
社會
3小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
9小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
5小時前
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
偏心母屈錢資助兩弟結婚 各捐$10萬大元 月入$3萬單身港女氣炸 狠心做一事反擊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
10小時前