Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2B期明日推售218伙 折實均價1.28萬

新盤速遞
更新時間：10:22 2026-02-06 HKT
發佈時間：10:22 2026-02-06 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA連環取得報捷成績，2B期將於明日進行壓軸第3輪推售，推出價單上的218伙發售，折實平均呎價1.28萬。

折實平均呎價1.28萬

SIERRA SEA 2B期昨日率先以招標方式推售20伙，為首天供準買家競投，有待發展商公布招標結果，同日亦為周六（7日）壓軸一次公開發售截票，惟發展商未有公布入票結果，項目將於今日進行抽籤及公布抽籤，屆時可獲知入票成績。以上一輪推售為例，發展商同樣未有公布入票結果，而公布的抽籤結果顯示，上一輪推售仍錄得逾4萬張入票。

項目將於明日進行第3輪，即壓軸一輪公開發售，共涉及218伙，涵蓋153伙2房及65伙3房，以最高15%折扣優惠計算，整批單位折實平均呎價12830元，以價單價計算市值近16億。

SIERRA SEA 2B期明日進行壓軸推售，合共推出218伙價單單位發售。
SIERRA SEA 2B期明日進行壓軸推售，合共推出218伙價單單位發售。

該218伙中，售價最低單位為1座2樓H室，面積458方呎，2房間隔後，折實售價461.89萬；售價最高單位為第1座33樓A室，面積701方呎，3房間隔，折實售價為1016.51萬；呎價最高單位第3座31樓F室，面積422方呎，2房間隔，折實呎價14821元。

由於項目向隅客眾多，是次推售發展商調整買家可認購單位數量，以便更多買家有機會認購單位，大手組時段Super A每組買家最少認購3伙，上限為最多可買4伙，對比上兩輪中最多可購6伙有所縮減。另外，B組散客時段中買家最多只可購1伙，較上兩輪的最多2伙亦有所減少，目的為令更多買家能有機會認購單位。

相關新聞：新盤客5次抽籤失敗終圓夢 心儀海景戶售罄要臨場抉擇 直言「心跳衝100以上」

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
13小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
4小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
15小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
23小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
21小時前