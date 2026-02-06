SIERRA SEA 2B期明日推售218伙 折實均價1.28萬

新地旗下西沙SIERRA SEA連環取得報捷成績，2B期將於明日進行壓軸第3輪推售，推出價單上的218伙發售，折實平均呎價1.28萬。

SIERRA SEA 2B期昨日率先以招標方式推售20伙，為首天供準買家競投，有待發展商公布招標結果，同日亦為周六（7日）壓軸一次公開發售截票，惟發展商未有公布入票結果，項目將於今日進行抽籤及公布抽籤，屆時可獲知入票成績。以上一輪推售為例，發展商同樣未有公布入票結果，而公布的抽籤結果顯示，上一輪推售仍錄得逾4萬張入票。

項目將於明日進行第3輪，即壓軸一輪公開發售，共涉及218伙，涵蓋153伙2房及65伙3房，以最高15%折扣優惠計算，整批單位折實平均呎價12830元，以價單價計算市值近16億。

SIERRA SEA 2B期明日進行壓軸推售，合共推出218伙價單單位發售。

該218伙中，售價最低單位為1座2樓H室，面積458方呎，2房間隔後，折實售價461.89萬；售價最高單位為第1座33樓A室，面積701方呎，3房間隔，折實售價為1016.51萬；呎價最高單位第3座31樓F室，面積422方呎，2房間隔，折實呎價14821元。

由於項目向隅客眾多，是次推售發展商調整買家可認購單位數量，以便更多買家有機會認購單位，大手組時段Super A每組買家最少認購3伙，上限為最多可買4伙，對比上兩輪中最多可購6伙有所縮減。另外，B組散客時段中買家最多只可購1伙，較上兩輪的最多2伙亦有所減少，目的為令更多買家能有機會認購單位。

