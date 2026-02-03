啟德海灣單日沽7伙 套現約7440萬
嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，單日再錄得7宗成交，包括1宗一房、4宗兩房及2宗三房單位，合共套現約7,440萬元。
其中包括第2B座17樓A室，面積586方呎，為3房套房間隔，成交價1,358.8萬元，呎價23,188元。另2A座9樓A室，面積771方呎，為3房套房連工作間及洗手間，成交價1,696.8萬元，呎價22,008元。
啟德海灣2月首3日暫已沽出13伙，項目累售722伙，套現逾59億元。
