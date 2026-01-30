Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰3房4408萬沽 每呎造價4.28萬

更新時間：20:25 2026-01-30 HKT
發佈時間：20:25 2026-01-30 HKT

盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，今日（30日）再錄成交，最新售出的單位為19樓A室，面積1,029方呎，屬3房套間隔，成交價4,408.8萬元，呎價達42,845元。項目累售6伙，套現近3億元。 

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目主打三房或以上大戶，數量非常有限，每款戶型都只有數戶，可說是每售出一套便少一套。項目銷情持續，團隊將適時作出安排，應市況再推出合適單位回應殷切需求。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

