文曜獲專才客斥1247萬購兩房戶

建灝地產旗下九龍城文曜再錄得成交，該公司投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜16樓B室，面積650方呎，屬2房套加儲物房間隔，買家選擇90天即供付款方法，以1,247.1萬元購入，呎價約19,186元。

據悉，買家為專才家庭客，由於子女在區內小學就讀，為方便子女上學，故購入單位作自住。

鄭智荣續指，本港樓市市況持續向好，加上利率低企，不少用家及投資者紛紛入市。項目本年至今單月售出9伙，總成交金額逾1.57億元，鑑於項目可供出售單位僅餘23伙，加上市場上前臨九龍塘低密度住宅區、享41名校網，同時又擁開揚景觀，因此集團有意在2月調高文曜單位的訂價，有信心項目將於短期再添新成交。