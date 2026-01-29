Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期周日次輪發售350伙 入場價460萬

新盤速遞
更新時間：13:24 2026-01-29 HKT
發佈時間：13:24 2026-01-29 HKT

新地旗下西沙SIERRA SEA 銷售連環報捷，項目2B期昨日首輪銷售即沽清165伙價單單位，並即晚連環加推2張價單，並落實周日（2月1日）發售350伙。

新地副董事總經理雷霆表示，項目昨日可謂「萬人空巷」，仍有不少向隅客，故隨即加推新價單及安排新一輪銷售，加推單位計及樓層、景觀等因素，屬原價加推，近期股市暢旺，產生財富效應，市民換樓意欲增加，料銀行拆息及供樓利率亦有望下調，減輕置業者負擔，相信農曆新後樓市會更加熱鬧。

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期首輪價單165伙半日沽清 即加推196伙

新地代理執行董事陳漢麟指，項目昨日加推價單3號及4號，分別提供196伙及161伙，折實平均呎價約12,423及12,782元，並發出銷售安排，推出350伙於周日發售，涵蓋244伙2房及106伙3房戶，折實售價460.1萬至973.67萬元，折實呎價約10,168至14,311元。按定價計，次輪發售單位總市值約24億元。

他續指，項目今日亦以招標售出5伙特色單位，總成交金額逾4,000萬元。當中包括1座33樓C室，面積714方呎，單位附設有124方呎平台，以1,488萬售出，呎價約20,840元。

大手客斥3600萬掃6伙

陳漢麟續稱，項目昨日首輪銷售，合共錄得約20組大手買家，最大手客斥3,600萬元購入6伙，另外有10組客人購入4伙及9組客人購入3伙。

位於海映路8號的SIERRA SEA第2期分兩期發展，合共提供1502伙，是次推售的SIERRA SEA 2B期共提供775伙，面積由378至817方呎，涵蓋2房至4房，主打2房戶型佔約60%，是次與2A期最大分別為不設1房戶型及首次提供4房間隔，項目預計2027年2月中落成入伙，樓花期不足13個月。

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房戶657呎 客飯廳方正實用

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：西沙SIERRA SEA享「山環水抱」之象 有利升官發財 風水師教揀最旺座向及期數

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
22小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
19小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
20小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-28 14:35 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 下放棄插喉決定被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
6小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
2026-01-28 13:50 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
好去處
21小時前
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
00:44
泰國境內果蝠驗出強毒性尼帕病毒  曼谷等3機場實施旅客篩查
即時國際
5小時前