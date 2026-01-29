黃金海灣．珀岸成交持續 2房單位662萬沽 呎價逾1.2萬

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸備受追捧，近日成交持續，最新售出以每方呎逾1.2萬售出項目1伙2房連儲物室單位。

呎價逾1.2萬成交

項目昨日成交單位為1A座6樓A室，面積545方呎，屬於2房連儲物室戶型，單位以662.7萬成交，呎價12160元。連同系列項目1期黃金海灣．意嵐，本月至今暫售出18伙，成交價介乎532.6萬至1386.5萬，合共套現逾1.42億。

黃金海灣．珀岸一個面積545方呎單位以662.7萬成交。

黃金海灣．珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙，涵蓋多元戶型，由開放式至4房間隔均有供應，面積介乎269至1329方呎。標準單位共提供達10種戶型，涵蓋星級開放式至3房戶型，面積介乎305至900方呎。1房戶型佔166伙，佔整體約26%；2房共提供256伙，佔逾4成。

項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分多鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。