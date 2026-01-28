Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期首輪價單165伙半日沽清 最大手客3600萬掃6伙

新盤速遞
更新時間：13:58 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-28 HKT

新地發展的西沙SIERRA SEA 2B期今首輪銷售186伙，其中165伙為價單單位，折實售價約455萬起，另招標推21伙。市場消息指，SIERRA SEA 2B期首輪發售價單165伙沽清。

西沙SIERRA SEA 2B期開價 首批入場價455萬 新地雷霆：樓價升勢已確定

就現場所見，多組準買家按發展商指示分批到場，期間數度出現人龍，氣氛不俗。

開售價單單位涵蓋118伙2房及47伙3房，折實售價455.17萬至874.56萬元，折實呎價10,018至12,476元，折實平均呎價11,649元。

中原陳永傑：投資者入市比例增

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，項目上一期銷情理想，累積大批向隅客。今日出席客戶當中，投資者入市比例明顯增加，至整體約5成，有大手客戶打算斥資約2,300萬元購入4伙單位，包括1伙3房及3伙2房戶。

SIERRA SEA環境：

美聯布少明：料續即日沽清

美聯高級董事布少明表示，該行錄得大手客入市包括1組買家以約3,600萬元購6間，涉及2伙3房及4伙兩房；另1組斥約2,800萬買5間。他預期，項目今輪推售料可再次即日沽清，往後推售單位存加價加推空間。

SIERRA SEA 2B期最細378呎連平台戶

SIERRA SEA 2B期面積最細單位分別為1座及2座的1樓B室，實用面積378平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，分別設有面積106及108平方呎平台。面積最大單位為1座35樓C室，實用面積817平方呎，屬4房間隔，另連178平方呎平台，以及656平方呎天台，設有內置樓梯前往。2B期預計落成日期為2027年2月16日，樓花期約13個月。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

