Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西沙SIERRA SEA 2B期首輪價單165伙半日沽清 即加推196伙

新盤速遞
更新時間：13:58 2026-01-28 HKT
發佈時間：13:07 2026-01-28 HKT

新地發展的西沙SIERRA SEA 2B期今首輪銷售186伙，其中165伙為價單單位，折實售價約455萬起，另招標推21伙。市場消息指，SIERRA SEA 2B期首輪發售價單165伙沽清。

即加推196伙 每呎均價1.24萬

該盤即晚加推價單第3號，推出196伙單位應市，戶型涵蓋138伙2房及58伙3房單位，面積由416至 701 方呎，折實平均呎價12,423元，由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。

西沙SIERRA SEA 2B期開價 首批入場價455萬 新地雷霆：樓價升勢已確定

就現場所見，多組準買家按發展商指示分批到場，期間數度出現人龍，氣氛不俗。

開售價單單位涵蓋118伙2房及47伙3房，折實售價455.17萬至874.56萬元，折實呎價10,018至12,476元，折實平均呎價11,649元。

就現場所見，多組準買家按發展商指示分批到場，期間數度出現人龍，氣氛不俗。
就現場所見，多組準買家按發展商指示分批到場，期間數度出現人龍，氣氛不俗。

中原陳永傑：投資者入市比例增

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，項目上一期銷情理想，累積大批向隅客。今日出席客戶當中，投資者入市比例明顯增加，至整體約5成，有大手客戶打算斥資約2,300萬元購入4伙單位，包括1伙3房及3伙2房戶。

SIERRA SEA環境：

美聯布少明：料續即日沽清

美聯高級董事布少明表示，該行錄得大手客入市包括1組買家以約3,600萬元購6間，涉及2伙3房及4伙兩房；另1組斥約2,800萬買5間。他預期，項目今輪推售料可再次即日沽清，往後推售單位存加價加推空間。

SIERRA SEA 2B期最細378呎連平台戶

SIERRA SEA 2B期面積最細單位分別為1座及2座的1樓B室，實用面積378平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，分別設有面積106及108平方呎平台。面積最大單位為1座35樓C室，實用面積817平方呎，屬4房間隔，另連178平方呎平台，以及656平方呎天台，設有內置樓梯前往。2B期預計落成日期為2027年2月16日，樓花期約13個月。

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房戶657呎 客飯廳方正實用

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：西沙SIERRA SEA享「山環水抱」之象 有利升官發財 風水師教揀最旺座向及期數

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
8小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
5小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
5小時前
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
豪裝惹禍？公屋裝修爛尾半年未入住 房署擬收樓求教Po惹議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
11小時前
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
76歲前TVB金牌司儀「富二代」身份曝光 媽媽做包租婆童年有貼身工人服侍 爆家道中落原因
影視圈
8小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
12小時前