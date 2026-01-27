上水古洞新盤雲向預告農曆新年後開價 售價參考大圍等東鐵線物業

由永泰發展的上水古洞全新住宅項目雲向自推出後備受市場追捧，至今累錄逾2,000份查詢。發展商表示現正式展開軟銷，預計農曆新年後開價，同時不排除率先以招標形式推售特色單位。

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，項目預計關鍵日期為明年3月，隨著項目即將平頂，項目亦接獲不少查詢，自上樓書至今累錄逾2,000份查詢，其中逾500份來自內地準買家。有見市場反應不俗，預計將在農曆新年後上載項目首張價單，首批單位將不少於153伙，另外亦不排除率先以招標形式推售特色單位。

楊聰永續指，樓市利好因素遞增，相信已提前小陽春。另外一手及二手交投分布平均，交投增加同時樓齡有新有舊，相信樓價可跑贏通脹，預計將有5%至8%的升幅。

定價方面，楊聰永表示，會先參考沙田及大圍等東鐵線沿線物業。另外，因項目同時享有北部都會區優勢，長遠相信價錢會跑贏東鐵線沿線物業。

永泰銷售及市務總監周雅詩指，項目盡享東鐵線便利優勢，步行至港鐵上水站僅需約8分鐘路程，同時亦一線貫通深圳與港島金鐘兩大經濟核心，僅約40分鐘車程直達港島金鐘站。

永泰助理銷售總監梁富華稱，項目提供765伙，面積196方呎至868方呎，主打1房及2房間隔，分別約佔整個項目的 58%及30%，可擁外望高爾夫球場、連綿山脈景色，以及深圳繁華天際城景。