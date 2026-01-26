BLUE COAST II 4房海景戶每呎3.12萬沽創新高

由長實及港鐵合作發展的 黃竹坑站上蓋項目 BLUE COAST II ，今日以招標形式售出一伙 4 房高層海景單位，成交呎價達 $31,200 ，創下項目呎價新高紀錄。該單位位於 3 座 37 樓 B 室 ，面積 1,224 方呎，屬 4 房雙套連儲物房及洗手間間隔， 以 3,818.9 萬成交。據了解，買家為本地客，購入單位擬作自住用途。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團自上周六起首階段調高部分招標單位之意向價提高後，便火速獲認購，反映豪宅市場需求殷切，目前項目高層 4 房戶僅餘最後 7 伙。由於市況持續向好，集團將會於下月 10 日進行次階段價格調整，上調部分中層單位的招標意向價，加幅約 3% 。