ONE STANLEY花園大宅2768萬元售 新買家轉租為買

建灝地產赤柱豪宅項目ONE STANLEY銷情持續，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目8座地下B室之花園特色大宅以2,768萬元成交，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達25,232元。

據了解，新買家為外籍人士，剛到港發展，原本打算租用同區物業，但見項目簇新，會所設施多元化，區內新盤供應稀缺，深感項目別具升值潛力，故轉租為買購入單位。該大宅面積為1,097方呎，附設181方呎花園，屬3房1套房連儲物套房戶型。

鄭智荣先生又指，連同上述成交，項目至今已售出33伙，總成交金額逾34億元，現時項目亦不斷接到意向買家洽談單位，相信很快會再有洋房及特色大宅的成交出現，鑑於本港豪宅市場的成交量及價格均已出現反彈，港島區及南區的豪宅亦供應稀少，有意在農曆新年後調高單位的內部指引價。