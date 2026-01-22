Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ONE STANLEY花園大宅2768萬元售 新買家轉租為買

新盤速遞
更新時間：15:28 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:28 2026-01-22 HKT

建灝地產赤柱豪宅項目ONE STANLEY銷情持續，建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目8座地下B室之花園特色大宅以2,768萬元成交，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達25,232元。

據了解，新買家為外籍人士，剛到港發展，原本打算租用同區物業，但見項目簇新，會所設施多元化，區內新盤供應稀缺，深感項目別具升值潛力，故轉租為買購入單位。該大宅面積為1,097方呎，附設181方呎花園，屬3房1套房連儲物套房戶型。

鄭智荣表示，項目8座地下B室之花園特色大宅以2,768萬元成交。
鄭智荣表示，項目8座地下B室之花園特色大宅以2,768萬元成交。

鄭智荣先生又指，連同上述成交，項目至今已售出33伙，總成交金額逾34億元，現時項目亦不斷接到意向買家洽談單位，相信很快會再有洋房及特色大宅的成交出現，鑑於本港豪宅市場的成交量及價格均已出現反彈，港島區及南區的豪宅亦供應稀少，有意在農曆新年後調高單位的內部指引價。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
10小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
19小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
3小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
5小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
3小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
22小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
19小時前