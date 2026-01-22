西沙SIERRA SEA 2B期突開價 首批155伙 入場價455萬 最快下周開售 新地雷霆：樓價升勢已確定

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期於月內三度推售，並成功三度沽清。項目新期數2B期亦於今日公布首張價單，涉及155伙，提供2房及3房戶型，計算最高15%的折扣優惠，折實售價約455.17萬元起，折實呎價約10,018元起，折實平均呎價11,328元，對比2A期屬原價加推，預計最快下周開售。

相關文章：西沙SIERRA SEA 2B期示位首曝光 3房戶657呎 客飯廳方正實用

雷霆：開價屬「繼續夢想成真」

新地副董事總經理雷霆表示，項目2A 期三度即日沽清，可謂熱爆全城。有見市場反應熱烈，於今日推出2B期首張價單，涉155伙，計算發展商提供最高15%折扣優惠後，折實平均呎價11,328元。他形容是次價錢為「繼續夢想成真」，並且對比項目2A期屬原價加推。他又指，市場氣氛明顯轉好，樓價升勢已確認。

相關文章：SIERRA SEA 2A期第三輪開售 價單218伙即日沽清

新地代理執行董事陳漢麟指，首張價單涵蓋2房及3房戶型，其中有132伙為2房戶，其餘23伙為3房戶。折實售價約455.17萬至851.19萬元，折實呎價10,018元至12,153元。

陳漢麟續指，是次售價入場單位為1座2樓J室，面積433方呎，2房間隔，折實售價455.17萬元，折實呎價10,512元。而入場呎價則為2座地下2樓H室，面積458方呎，2房間隔，折實售價458.83萬元，折實呎價10,018元。

SIERRA SEA環境：

陳漢麟亦提到，2B期的1座及2座為項目眾多期數以來最高，而是次價單提供不同層數的單位，觀景不一。項目亦將於明日正式開放示範單位予公眾參觀，並將展開收票。預計未來加推將有提價空間。

新地代理總經理胡致遠表示，2A期三輪銷售均火速沽清，其中昨日進行的第三輪銷售中有約6成為新界東區，2成來自新界其餘區，15%來自九龍區以及5%的港島客。昨日銷售中共錄13組大手客，每組平均斥資約2,000萬元，其中最大手的買家斥資約3,000萬元，購入2伙3房1伙2房及1房。

SIERRA SEA 2B期最細378呎連平台戶

其中，面積最細單位分別為1座及2座的1樓B室，實用面積378平方呎，屬2房連開放式廚房間隔，分別設有面積106及108平方呎平台。面積最大單位為1座35樓C室，實用面積817平方呎，屬4房間隔，另連178平方呎平台，以及656平方呎天台，設有內置樓梯前往。2B期預計落成日期為2027年2月16日，樓花期約13個月。

細分為第1、2、3座大樓，當中標準樓層最多9伙。

最細一伙為第1至3座1樓B室，實用面積378平方呎，連106平方呎平台，屬兩房連開放式廚房間隔。

中原余志偉：開價克制 首批料可沽清

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，對比第2A期最後一張價單低約12%，開價可算相當克制，可見發展商希望以吸引定價於農曆新年前乘旺勢帶動銷情。

他續指，新一張價單定價吸引，加上項目累積大批向隅客，相信首批單位於開售當日沽清絕無問題。項目以家庭客為主，本地用家佔約五成，投資者比例明顯增加，達四4成。另外亦有約兩成屬內地客源，預期今期更有機會增加。參考現時項目第1A期及1B期陸續入伙，租金約40至47元水平估算，項目租金回報有逾4厘。

相關文章：70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」

相關文章：西沙SIERRA SEA享「山環水抱」之象 有利升官發財 風水師教揀最旺座向及期數

相關文章：SIERRA SEA交通配套惹關注 馬鞍山街坊形容如「大阪臨空城」 靠巴士小巴接駁 自駕最快5分鐘到