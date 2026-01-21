Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃金海灣．珀岸持續錄成交 2房呎售1.37萬

新盤速遞
更新時間：11:32 2026-01-21 HKT
發佈時間：11:32 2026-01-21 HKT

旭日國際發展的屯門青山灣段大型臨海新盤黃金海灣．珀岸，近日持續錄得新成交，最新沽出1B座22樓B室，面積531方呎的2房單位，以729.7萬成交，呎價約13742元。

黃金海灣·珀岸為黃金海灣發展項目的第2期，合共提供631伙；項目坐擁得天獨厚地理優勢，步行約2分鐘直達黃金泳灘，近9成單位飽覽青山灣海景。

地理位置方面，該盤位處港深兩地核心區域，無縫穿梭粵港澳大灣區經濟據點，涉及超過15條巴士及小巴7線往來港九新界，坐擁南北通行優勢。

而且樓盤鄰多個大型商場，覆蓋龐大購物商圈，生活娛樂配套盡在咫尺，更轉瞬即達各大消費熱點，盡攬一眾旗艦級商場，衣食住行以至娛樂消閒配套一應俱全，讓住戶盡享無限便利購物體驗，貼心照顧住戶各方面生活需要，勢將吸引追求品味生活用家客及深港兩地投資客。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

