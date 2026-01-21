Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SIERRA SEA 2A期第三輪今開售 截收4.06萬票

新地西沙SIERRA SEA 2A期銷售氣勢如虹，項目日前截票，共取得4.06萬票，以今日推售價單218伙，超額認購逾185倍，開售前夕，昨日以招標方式再沽6伙，成交呎價高見2.3萬再創項目新高。

SIERRA SEA 2A期成新盤票王 戶型示位一文看清

超額認購逾185倍

項目過去周一（19日）截票，發展商表示經核數後共接獲40677個購樓意向登記，當中包括745票為代理入票；以今日進行第3輪發售218伙計算，超額認購逾185倍，市場反應熾熱。項目昨日亦公布抽籤結果，當中共錄得162張入票，較次輪約182張入票減少約11%。

SIERRA SEA 2A期今日進行第3輪銷售，分兩組揀樓，先進行的A組大手組別，每組買家最少購3伙，上限為4伙；隨後進行的B組，每組買家可認購1至2伙。
SIERRA SEA 2A期今日進行第3輪銷售，分兩組揀樓，先進行的A組大手組別，每組買家最少購3伙，上限為4伙；隨後進行的B組，每組買家可認購1至2伙。

昨連沽6伙 呎價2.3萬新高

推售前夕，項目昨日以招標方式連沽6伙，單日套現逾6300萬。其中位於5座28樓C室特色戶，面積739方呎，屬3房連套房加儲物室連洗手間間隔，附設有面積120方呎平台及481方呎天台，以1710萬獲承接，呎價高見23139元，創項目推售以來呎價新高。另亦售出2伙花園特色戶，位於5座地下1樓G及D室，面積412及393方呎，均屬2房戶，花園面積355及305方呎，成交價674.3萬及640萬，呎價16367及16285元。

最後3伙面積647至700方呎，成交價1088.8萬至1102.59萬，呎價15555至16893元。項目昨日亦發出新一份銷售安排，推出4伙招標，單位位於1座G室3房戶，其中11樓連平台特色戶面積781方呎，附設83方呎平台；另外3伙位於12、15及16樓，面積均為810方呎，招標期為本月27至28日。

同系啟德天璽．天2期昨日亦連沽2伙，共涉額逾2500萬，其中包括1座6樓B3室面積449方呎2房戶，以1260萬售出，呎價28062元。
 

