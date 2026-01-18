新盤貨尾再沽35伙 錦上路柏瓏連錄成交 呎價高見1.65萬

新盤持續熱銷，昨日貨尾盤售出約35伙，連同西沙SIERRA SEA 2A期次輪沽清價單229伙計，單日共錄264宗成交。

信和牽頭發展的元朗錦上路柏瓏系列，昨連沽4伙，售出單位成交價約556.29萬至793.96萬，呎價約15,298元至16,541元。

油塘柏景峰連沽4伙

信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰昨連沽4伙，該批單位成交價介乎470.92萬至565.1萬，呎價約14,156元至16,072元。

新世界發展旗下清水灣低密度豪宅傲瀧昨沽出12座地下花園特色戶B室，屬4房雙套連儲物室間隔，面積1,730方呎，附1,084方呎花園，連1個車位成交價3,275.2萬，呎價約18,932元。

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德新盤維港．灣畔亦售出2伙，總成交價約2,594.5萬。