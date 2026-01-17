SIERRA SEA 2A期次輪發售 229伙即日沽清

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期備受市場歡迎，打破上輪紀錄以累收逾4.9萬票展開次輪銷售，涉229伙價單單位，折實平均呎價約12,110元，另以招標形式推售14伙特色戶。

市場消息指，SIERRA SEA 2A期截至下午近6時價單發售的229伙已全數沽清。

大批準買家一早到場等候，人龍不斷。

項目再度承接首輪旺勢，就項目設於九龍站商廈的售樓現場所見，大批準買家一早到場等候，人龍不斷，氣氛甚是不俗，直至下午的B組時段更見大批買家不斷湧入，再現逼爆售樓廠盛況，場面墟冚，同時現場可見不少年輕準買家身影。

陳永傑：最大手客擬2500萬購4伙

中原亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，項目延續首輪銷售銷情，該行今日出席率約8成，A組出席率更逾9成，其中向隅客佔8成。受近期市場升溫帶動，今日出席客戶當中，投資客較上一輪銷售增1成，達7成。其中該行最大手客戶計劃斥資逾2,500萬元購入4伙單位。

陳永傑表示，該行出席客戶中，投資客較上一輪銷售增1成。

布少明：多組大手客有意認購4伙

美聯高級董事布少明稱，項目繼續不乏大手客追捧，預計可再度即日沽清。是次大手客中續有多組大手客有意認購4伙，其中最高涉資逾2,000萬元，計劃購入1伙3房、2伙2房及1伙1房作自住及收租之用。該行是次入票客源中投資客佔比逾4成，預計屋苑入伙後租金可達45元，租賃回報約4.5厘。

布少明預計項目可再度即日沽清。

SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：

SIERRA SEA環境航拍：

