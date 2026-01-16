Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉居‧天后連沽3伙特色戶 呎價高見3.38萬

新盤速遞
更新時間：21:17 2026-01-16 HKT
發佈時間：21:17 2026-01-16 HKT

嘉華旗下天后嘉居‧天后，自加推新一批單位後，市場反應熱烈。其中特色單位備受追捧，項目3個連平台的特色單位率先以招標形式售出，合共套現3,626.8萬元。其中一組買家更「一口氣」連購兩伙，涉資2,528.8萬元。

該組買家連續購入2樓A及2樓B室，2樓A單位為3房套房設計，面積439方呎，連386方呎平台，成交價1,448.8萬元，呎價33,002元。2樓B室為2房設計，面積324方呎，連323方呎平台，成交價1,080萬元，呎價33,333元。

據了解，上述買家為內地客，對項目位於港島市中心的位置，以及步行約90秒可抵達港鐵天后站的便利性。此外，單位內設有特色平台，提供敞的戶外空間，區內少有，故購入作長綫收租之用。
 
另外，2樓C室則以1,098萬元成交，間隔為2房，面積324方呎，連395方呎平台，呎價高達33,889元。

為回應市場需求，項目推出30樓及31樓天際特色戶招標，兩個單位均為大平層設計，其中31樓A單位，3房套房加工作間連洗手間設計，面積929方呎，連183方呎平台。另30樓A室，面積836方呎，同為3房套房加工作間連洗手間設計。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

