SIERRA SEA 2A期單日招標沽10伙 呎價高見2.16萬
更新時間：17:24 2026-01-16 HKT
發佈時間：17:24 2026-01-16 HKT
新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期次輪銷售前夕續錄成交，今天（16日）再錄得10宗標售成交，單日套現近1億元；是次標售單位涵蓋1房至3房間隔，面積278至835方呎，成交金額由4,874萬至1,802.6萬元，成交呎價由14,515至21,624元。
當中成交金額最高為Coral Avenue的3座25樓A室，屬3房1套及工作間連洗手間間隔，單位面積835方呎，附設434方呎平台及683方呎天台，成交金額為1,802.6萬元，呎價為21,588元；而呎價最高則為Coral Avenue 3座25樓C室，同屬3房1套及儲物室連洗手間間隔，面積739方呎，附設120方呎平台及481方呎天台，成交金額1,598萬元，呎價為21,624元；分別創期數成交樓價及成交呎價新高。
