會德豐黃竹坑盤命名DEEP WATER SOUTH 部署《財案》前推售

新盤速遞
更新時間：14:54 2026-01-15 HKT
發佈時間：14:54 2026-01-15 HKT

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸第6期，正式命名為DEEP WATER SOUTH，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目屬黃竹坑站上蓋壓軸一期，分2期發展，已批售樓紙，其中6A期命名為MONT BLUE，提供463伙，主力提供1房至3房戶型；6B期GRANDE BLANC 則提供154伙，全數為3房及4房大宅，集團將為項目進行軟銷，將視乎市場反應再決定推售6A期或6B期，料下月《財政預算安》前落實推售計劃。

黃光耀續稱，踏入2026年首2周，集團售出近100伙，套現近10億元，料今年推售5個項目逾1,000伙如期推出，料今年全年可售出超過2,000伙，相信今年銷情可以更勝去年，在多項利好因素下，相信《財政預算案》會有利民措施，料今年整體樓價可升5%至10%，豪宅可看高一線，租金繼續向好，在內地生帶動需求下，料今年租金將有5%增長。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

