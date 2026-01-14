文曜推新樓揭計劃 最高借85% 餘貨部署下月提價

建灝旗下九龍城文曜，發展商特別推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，務求讓買家在購買單位時可享有更靈活財務安排。另外，正積極考慮於2月上調餘貨售價。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，特別為項目推出全新「備用第一按揭貸款」計劃，透過此全新貸款計劃最高可獲批成交金額8成半貸款額，貸款年期長達25年，而且按息全期更低至P減2%，即最新利率低至3.25%，可盡享全期低息的優勢，相信此計劃將有效幫助買家靈活調動資金，尤其是心儀頂層30樓「PRESIDENT FLOOR總統樓層」天際特色豪華裝修巨宅買家，進一步提升置業的吸引力。

文曜採「租售並行」及「連租約銷售」靈活策略推出市場，加上市場對優質校網之住宅需求強勁，單位長線具升值潛力，深受市場不同客源歡迎，當中包括家庭客、投資客及於鄰近地區工作的專業人士等。項目上星期五 (9日) 錄連環成交，共8伙及4個車位，總合約金額逾1.45億元，全盤現僅餘24伙，有見及此，集團正積極考慮於2月上調餘貨售價。

受惠於政府近年積極推行「搶人才」政策，吸引各類專才透過多項入境計劃來港發展，高端住宅需求隨之上升，豪宅買賣及租賃市場明顯升溫，市場消息指出，九龍塘一帶傳統豪宅區，上月共錄約100宗租務成交，交投活躍。