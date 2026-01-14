LP10 4房戶4280萬沽 呎價約21949元

新盤市場氣氛向好，餘貨盤持續錄成交。南豐與港鐵合作發展的將軍澳日出康城LP10，錄得今年首宗成交，最新以招標方式售出第1A座52樓B室，面積1950方呎，4房間隔，連一個車位以4280萬成交，呎價約21949元。

滶晨II成交價1563萬

新世界夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸滶晨II，昨日再添成交，最新售出2座32樓C室，面積591方呎，2房間隔，成交價1563.4萬，呎價約26453元。

新世界與遠東發展合作的啟德栢蔚森II，昨日連錄2宗成交，單日套現1556.3萬。最新售出單位包括2座18樓G室，面積392方呎，屬2房間隔，成交價830.9萬，呎價約21196元；以及2座5樓N室，面積403方呎，同屬2房間隔，成交價725.4萬，呎價18000元。

中國海外夥拍九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德維港．灣畔，昨日連沽3伙2房單位，包括第2A座27樓A室，面積560方呎，成交價1743.3萬，呎價31130元；第2A座26樓A室，面積560方呎，成交價1715.1萬，呎價30627元；以及第1B座2樓B室，面積449方呎，成交價1025.1萬，呎價22831元。

101 KINGS ROAD每呎2.75萬

宏安旗下北角101 KINGS ROAD，昨日再錄成交，最新售出7樓D室，面積440方呎，2房間隔，成交價1210.9萬，呎價約27520元。

凱和山702萬售

路勁旗下屯門凱和山，昨日售出第5座19樓A室，屬3房1套設計，面積700方呎，成交價702.98萬，呎價10043元。

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目的700方呎標準分層3房1套單位已經全數沽清；此外，集團亦將適時加推逾1000方呎的3房1套大單位應市，以回應家庭換樓客的需求。

永泰與萬科香港合作的沙田UNI Residence，昨日沽出18樓C室，面積297方呎，屬1房間隔，成交價505.6萬，呎價17023元。