SIERRA SEA 2A期 周六次輪推售243伙 入場費約350萬

新地發展的SIERRA SEA 2A期，今日（13日）公布銷售安排，將於本周六（17日）推售共243伙，當中229伙以價單形式發售，涵蓋27伙1房、158伙2房及44伙3房，面積由297方呎至700方呎。其餘14伙特色單位則以招標形式推售，面積由278方呎至835方呎。

以價單形式發售單位折實售價由350.05萬至909.45萬元，折實呎價約10,383至14,200元。入場單位為Coral Avenue 第3座2樓J室，面積由299方呎，屬1房間隔，折實售價約350.05萬元，折實呎價約11,707元。



次輪銷售將於本周六（17日）上午10時開售，將分為A組及B組發售，並將於周四（15日）截票，周五（16日）進行抽籤。

SIERRA SEA 2A期將於本周六（17日）推售共243伙。