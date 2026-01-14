SIERRA SEA 2A期暫收約4.3萬票 周六次輪推售243伙 入場費約350萬

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期推盤步伐如火如荼，日前連環加推，並於昨日上載銷售安排，落實於周六（17日）進行次輪銷售243伙，包括公開發售229伙價單單位，折實平均呎價約12110元，另招標推14伙特色戶。市場消息指，項目截至昨晚收約43000票，已超首輪票數，即錄逾186倍超額認購，並有很大機會刷新收票紀錄成本港歷來新盤「票王」。

周六次輪售243伙

發展商昨公布新一份銷售安排，於周六合共推售243伙，當中229伙以價單形式發售，涵蓋27伙1房、158伙2房及44伙3房，面積由297至700方呎，以價單形式發售之單位折實售價由350.05至909.45萬，折實呎價由10383至14200元，折實平均呎價約12110元。

錄逾186倍超額認購

發展商將於明日截票，周五（16日）進行抽籤。市場消息指，項目截至昨晚已錄約43000個購樓意向登記，對比次輪公開發售的229伙超額逾186倍，有很大機會刷新收票紀錄成本港歷來新盤「票王」。翻查資料，現時新盤收票紀錄由同系列的西沙SIERRA SEA 1A（2）期所創，於次輪銷售時截收43007票。

次輪銷售入場單位為3座2樓J室，面積為299方呎，屬1房間隔，折實售價350.05萬，折實呎價11707元；而最低呎價的單位為3座2樓B室，面積457方呎，屬2房間隔，折實售價474.52萬，折實呎價10383元。

西沙SIERRA SEA 2A期落實於周六進行次輪銷售243伙。新地雷霆（圖左）、胡致遠（右）

最貴單位為1座10樓H室，面積645方呎，屬3房1套連儲物室間隔，折實售價為909.45萬，折實呎價14100元；呎價最高單位屬1座10樓G室，1房間隔，面積297方呎，折實售價421.75萬，折實呎價14200元。

根據銷售安排，次輪銷售將於周六上午10時開售，優先揀樓的A組買家須買3至4伙指定單位，是次預留65伙於A組開售，其後就輪到B組。