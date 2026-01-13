油塘柏景峰連沽4伙 呎價最高1.6萬

全新盤銷情理想，連帶餘貨盤亦連環錄成交。信和夥拍資本策略及港鐵合作發展的油塘柏景峰，昨日連沽4伙，成交價及呎價最高單位為1座16樓A1室，面積578方呎，3房1開放式廚房連儲物室間隔，以933.1萬成交，呎價16156元。

信和夥拍嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，昨日錄得5宗招標成交，單位套現逾3800萬。

嘉里與信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山，昨日亦再添成交，最新售出第2A座35樓E室，面積571方呎，2房間隔，成交價1653.7萬，呎價28961元。

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，最新售出第2B座23樓F室，面積307方呎，1房間隔，成交價587.9萬，呎價約19150元。

永泰旗下屯門OMA by the Sea以招標方式售出1座2樓A2室，屬升級版2房，成交價970.5萬，呎價約11721元。

意峰洋房4200萬售

香港興業旗下愉景灣意峰，錄得今年首宗成交。項目最新售出21號洋房，面積2023方呎，4房間隔，連3544方呎花園、714方呎天台及泳池等，成交價4200萬，呎價約20761元。



