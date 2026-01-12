Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天璽．天招標沽3伙 呎價高達4.27萬

更新時間：17:40 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:40 2026-01-12 HKT

新地旗下天璽．天2期今日以招標形式售出3伙，標售單位分別為1座Sky Tower 40樓A室，屬4房2套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，面積2,230方呎，成交金額為9,525萬元，呎價42,713元。

而1座Sky Tower的37樓C室，屬4房2套房連私人電梯大堂間隔，面積1,511方呎，連1個車位，成交金額為5,552.74萬元，呎價為36,749元；以及第1座Elite Zone 16樓B10室，屬2房間隔，面積482方呎，成交金額1,278.2萬元，呎價26,519元。

同系沙田瓏珀山今天亦錄得1宗招標成交，標售單位為King Tower 2的8樓D室，為3房1套連工作間間隔，面積990方呎，連1個車位以1,739萬元售出，成交呎價17,566元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

