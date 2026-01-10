滶晨4房大宅雙破頂呎價6.31萬

新世界發展夥拍帝國、資本策略、麗新及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目滶晨昨日添大額成交，以招標方式售出的4房大宅以雙破頂沽，成交價超過1.07億，呎價高見6.31萬。

滶晨昨日售出位於1A座39樓P2室，面積1706方呎，為4房連雙套連工人房連洗手間設計，設私人升降機前廳，連一個停車位以1.07748億售出，呎價高見63158元，成交價及呎價齊創晨新高，同時亦屬黃竹坑站上蓋港島南岸項目標準分層新高。據了解，買家鍾情大宅可飽覽深水灣海景，更設私人升降機前廳，加上項目位處港鐵站上蓋，購入單位作投資用途。

此外，滶晨II昨日亦添成交，售出2座36樓F室，面積505方呎，屬2房設計，單位成交價1309.1萬，呎價25923元，項目迄今累售716伙，套現近124億。

#LYOS複式成交價1163萬

長實旗下新盤亦連錄成交，旗下元朗洪水橋#LYOS售出複式D座51號室，面積778方呎，以1163.1萬售出，呎價14950元，長實營業部高級營業經理梁焯鏗表示，#LYOS 至今共累售330伙，套現逾20億，現僅餘11伙花園複式戶在售，隨着樓市逐步向好，項目價格擬調整約3至5%。

同系與新地合作發展的飛揚，昨日招標售出1期2座3樓B室，面積462方呎，屬2房連傢俬單位，單位成交價538萬，呎價11645元。

凱和山3房連套1004.5萬沽

路勁地產旗下屯門凱和山錄得今年首宗成交，單位為1座10樓A室，面積 1025方呎，屬3房連套間隔，以1004.5萬成交，呎價9800元。據悉，買家為區外客，購入作自住用途。另由華業發展的屯門帝景居，昨日獲大手客連購2伙，其中6樓A室特色戶，面積1286方呎，屬3房戶型，附設1050方呎天台，以1388.8萬售出，呎價10799元；毗鄰B室則以996.8萬售出，呎價10800元，2伙共涉資逾2385萬。