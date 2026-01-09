SIERRA SEA 2A期成新盤票王 首輪截收4.2萬票 超額認購196倍 周六價單推213伙 戶型示位一文看清

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期搶閘成為2026年首個發售的全新盤，項目以吸引價推售，即掀起入票潮，收票越演越烈，項目昨日截票，發展商公布共收約4.2萬票，即打入新盤收票史上的第2位，僅次於同由SIERRA SEA於去年所做出的4.3萬票成績，以周六發售價單上的213伙計算，超額認購高達196倍。

西沙SIERRA SEA 2A期昨天最後一天收票，位於九龍站環球貿易廣場3樓大堂，仍陸續有睇樓客到場。項目昨日結束8天入票程序，發展商表示，首輪銷售昨日截票，核數仍在進行中，發展商初步點算已收到約42000個購樓意向登記，反應熾熱。以明日進行首輪銷售價單上213伙計算，超額認購196倍。

西沙SIERRA SEA 2A期及2B期外貌。

SIERRA SEA 2A期昨天截票前，仍陸續有睇樓客到場，情況不俗。

項目入票爆升，市場稱本周三共取得逾3.2萬個認購登記，即昨天單日新增約1萬張入票，可見入票火爆程度，以入票金額5萬計算，4.2萬票合共凍結市場資金達21億。

明日連招標發售262伙

SIERRA SEA 2A期入票成績超乎理想，已打入新盤收票史上的第2位，僅次同由SIERRA SEA的1A（2）期去年5月所造出的4.3萬票成績，而項目更包攬收票最多的首2位，由於昨日公布的入票屬初部點算結果，即實際票數將會更多，但能否超逾1A（2）期成績，則有待公布。至於第3位則由長實油塘親海駅II於23年8月所造出的逾3.8萬票成績。

SIERRA SEA 2A期明日連招標發售262伙。

發展商將於今日進行抽籤程序決定揀樓次序，周六開售當日，分有A及B兩個組別，A組大手組別再細分有6個組別，最先揀樓的A節特級部分，每組買家最少購5伙，上限為8伙，每組買家須購1至2伙3房單位。隨後進行的1a及1b部分揀樓程序，前者每組買家最少購3伙，上限為4伙；後者每組買家則最少購4伙，上限為8伙，兩個部分買家同樣必須包括1伙3房戶。

SIERRA SEA 2A期價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積

(平方呎) 折實價 / 呎價 3號價單 2026/01/06 73 297至700平方呎 375.4萬元至831萬元

(10,644至13,608元) 2號價單 2026/01/03 73 297至700平方呎 345.6萬元至826.9萬元

(10,017至13,748元) 1號價單 2025/12/30 148 297至700平方呎 343.5萬元至831.8萬元

(10,018至13,776元)

歷來新盤首輪入票計最高

值得一提為，SIERRA SEA 1A（2）的4.3萬票於去年次輪推售時所造出，若以歷來新盤首輪推售收票成績計算，2A期取得4.2萬票則稱王。

至於2a及2b部分揀樓，前者每組客最少購2伙及不多於3伙，每組買家必須購1伙3房；後者每組買家須購3伙，當中包括指定2房單位；A組大手組別第3部分揀樓程序，每組買家必須購1伙3房戶。最後進行的B組，每組買家可購不多於2伙。

SIERRA SEA 2A期入場價343萬

項目周六以價單方式推售213伙，以最高折扣15%計算，整批單位折實平均呎價約11553元，其中售價最低的單位為1座G2樓G室，面積297方呎，屬1房間隔，折實入場價343.55萬，呎價11567元，呎價亦為整批單位中最低；售價最高為3座23樓A室，面積700方呎，為3房連套房間隔，折實售價831.86萬，呎價11884元。至於呎價最高的單位為5座22樓D室，面積413方呎，為2房間隔，折實售價568.94萬，呎價13776元。

SIERRA SEA 2A 3座20樓E室示範單位：

項目同日推出49伙以招標方式發售，即明日連同招標合共發售262伙，當中招標單位包括36伙特色戶，面積275至835方呎，其中包括17伙地下連花園單位、8伙位於1樓連平台單位、11伙頂層連平台及天台單位。另有13伙3房標準戶，面積介乎647至700方呎。招標期由周六起至今年6月底。

SIERRA SEA 2A 3座20樓J室示範單位：

SIERRA SEA 2A 3座20樓A室示範單位：

業界：投資客及內地客比例急升

SIERRA SEA相隔逾半年推售，再次掀起入票潮，除受到用家追捧外，亦受到不少投資客及收租客垂青，市場消息指出，由於樓市氣氛不俗，是次亦吸引大批投資者入票，有意大手掃貨，料投資客佔約70%，當中亦有不少內地客源，料佔整體約40%。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於去年項目銷情火熱，已引起市場注意，是次推出2A期，定價上稍作調升，但整體仍維持吸引價，故項目能承接去年旺勢，取得4.2萬張入票。

陳永傑表示，是次入票最大分別為投資客比例急升，料佔整體約70%，較去年推售只有30%至40%明顯增加。

陳永傑續稱，是次入票最大分別為投資客比例急升，料佔整體約70%，較去年推售只有30%至40%明顯增加，此外，由於現時樓市氣氛較上一次推售更佳，故亦吸引大批內地客源爭相入票，相信內地票源亦佔約40%，去年推售時內地客僅佔約10%。

有代理指，由於收票理想，加上2B期已批預售，相信發展商將沿用去年推售策略，2B期將緊接推出。

投資客大舉入票，發展商是次設多達6組大手組別供掃貨，相信以細單位為主要認購目標，是次推出213伙價單單位中，折實入場價由343.55萬起，整批單位折實售價在400萬以下單位僅得26伙，佔推售單位約12%，相信成為搶購目標，折實樓價在600萬以下單位則佔70%。

7成單位售價600萬以下

折實售價介乎400萬至500萬單位，共有64伙，佔推出單位的30%；折實售價在500萬至600萬單位則共有60伙，佔推出單位的28%，即折實售價在600萬以下單位， 合共有150伙，佔推出單位的70%。至於600萬至700萬單位只有11伙，佔推出單位僅約5%；折實售價介乎700萬至800萬單位，合共有29伙，佔推出單位約14%；800萬以上單位則共有23伙， 佔整體約11%。

最高折扣15%

新地是次推出SIERRA SEA全新期數發售，於價單中為買家提供2種付款計劃，分別提供12%及15%的折扣，當中建築期付款於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，其後120日內加付5%訂金，再於正式交樓時繳付餘下的90%樓價，以迎合不同種類買家入市需要，另提供多款現金回贈優惠，吸引市民選購。

2種付款計劃中折扣優惠率較高為現金付款計劃，成交期60天，於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，30日內加付5%訂金，其餘90%餘額就於60天內成交，選用該計劃的買家可享最高15%折扣優惠。

發展商另提供建築期付款計劃，同樣於簽署臨時買賣合約時繳付5%首期，其後120日內加付5%訂金，再於正式交樓時繳付餘下的90%樓價。該期數項目的預計關鍵日期為2026年9月30日，距今約9個月。而選用建築期付款計劃的買家可享最高達12%的折扣優惠，另設提早完成交易現金回贈，若買家提早於簽署臨時買賣合約後120天內付清樓價，可獲1.5%現金回贈。

此外，價單中提供多項現金回贈優惠，例如「GO幸福人生現金回贈」，若買家於指定日期內結婚或生育，可享2800元現金回贈。如買家或其近親曾購入、租住或登記認購SIERRA SEA先前期數，或者買家正從事指定職業，都可申請現金回贈優惠，價值介乎500元至3800元。「大家庭現金回贈」就提供予購入多於1伙的大家庭客，其中最少1伙購入單位須為3房戶型，買家可享等同於3房單位成交價0.5%至1%的回贈。

