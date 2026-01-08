Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ST. GEORGE'S MANSIONS分層8300萬沽 項目累售144伙 總套現逾112億

新盤速遞
更新時間：11:22 2026-01-08 HKT
發佈時間：11:22 2026-01-08 HKT

一手市場持續暢旺，其中不乏豪宅新盤成交。信和及中電合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS於昨日沽出1座5樓B室，面積1841方呎，3房間隔，成交價8300萬，呎價45084元。

信和執行董事田兆源表示，今年樓市持續暢旺，繼日前凱柏峰破頂呎價成交後，豪宅亦成交不斷，買家預期樓市上升，加快入市步伐。

項目至今累售144伙，總套現逾112億。據市場消息指，其中113伙為3房或以上大戶型，平均每戶售價逾9600萬。項目標準戶呎租平均約85元，最高達93元。項目客源中除本地大家族外，亦不乏外國金融高才和專才。據悉，項目現時錄逾20組大手客購入2伙或以上的項目單位。

Blue Coast呎價3萬

長實與港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II昨日最新以招標形式售出3座35樓A室，面積1267方呎，4房雙套連儲物室套間隔，以3877萬成交，呎價約30600元。據了解，該名買家為內地客，有意購單位作自住用。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，項目在新一年不足一周內已接連售出4伙4房戶，總成交金額逾1.4億。目前項目高層4房海景戶餘貨不多，預期成交步伐亦會因而加快。預期在低息環境下，市場尋求資金出路，逾千呎單位需求不斷，豪宅表現料可跑贏大市，預計豪宅價格全年升幅有望達8%至10%。

華懋及港鐵合作的何文田瑜一．天海最新售出1A座5樓A室，面積968方呎，3房1套連儲物室間隔，成交價2681.36萬，呎價27700元。據了解，新買家為內地家庭客。

