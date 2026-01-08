SIERRA SEA 2A期 收逾3.2萬票今截登記

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期連日收票量增加，成為市場矚目焦點，發展商表示，入票情況自公布銷售安排後更見踴躍，市場可見不少大手客入票，其中不乏大手家庭客或長線投資客有意購入3至4伙，入票亦不乏內地準買家。市場消息指，項目截至昨晚暫收逾3.2萬票，超額逾149倍，將於今日截票。

新地代理總經理胡致遠表示，項目現時入票準買家類型眾多，其中大手買家中有不少為大家庭準買家，有意購入項目多伙以便一家人可於同一屋苑居住，另外亦有家庭客及過往期數買家見項目租金回報不俗，因此希望購入多於1伙作長線投資用。

胡致遠亦提到，過往曾親身到訪位於九龍站商廈及西沙的展銷廳，並於現場可見不乏內地客或操普通話的準買家，他們表示欣賞項目周遭自然環境及配套，因此相信該類型買家會在自用及投資均作考慮。

新地胡致遠（右）表示，項目現時入票準買家類型眾多，大手買家中有不少為大家庭客。

為配合銷售，發展商聯同滙豐為項目買家提供3年及5年定息按揭計劃。滙豐香港區財富管理及個人銀行按揭業務主管徐凱廉指，項目準買家於8月31日或之前提取貸款，即可享2.73厘的定息利率。而另外於9月30日或之前提取按揭貸款即可尊享額外1888元按揭提取獎賞。另外，首10位成功獲得樓宇按揭貸款批核的買家可享限定版紀念麻將套裝一份。

根據銷售安排，將於今日截票，明日進行抽籤決定揀樓順序，並在周六開售。

2B期剛獲批預售

該盤銷售在即之際，地政總署公布預售樓花同意書文件顯示，項目2B期已批出售樓紙，共提供775伙，預計於2027年2月16日落成，市場料將緊接2A期登場；而集團旗下元朗東成里1A期項目昨亦申請售樓紙，料提供665伙，預計於2028年3月底落成。