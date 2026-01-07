啟德海灣連環錄大手客掃貨 昨日售出6伙

近期新盤市場屢現大手買家掃貨，最新啟德海灣昨單日售出6伙，有2組大手客合共購入5伙，最大手斥資2596.2萬掃3戶。

單日沽6伙套5740萬

嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣，昨日錄得6宗成交，包括1宗一房及5宗兩房單位，合共套現逾5740萬。其中一組大手客斥資2596.2萬購入3伙，當中包括第2C座6樓A室，面積508方呎，為2房間隔，成交價1028萬，呎價20236元。

另一組買家則以斥資2036.6萬購入2伙，當中包括第2C座7樓B室，面積482方呎的2房戶，成交價1003.8萬，呎價20826元。

朗濤每呎2.2萬售

嘉里元朗新盤朗天峰亦售出2伙，單日套現1326.16萬，據成交紀錄冊顯示，其中1A座16樓A室，面積539方呎，以776.16萬成交，呎價約14400元；而1B座26樓F室，面積365方呎，成交價550萬，呎價約15068元。

幸薈沽2伙開放式

益兆及俊和合作的長沙灣幸薈昨連沽2伙，套現約659.6萬，其中17樓C室，面積177方呎，屬開放式單位，以331.8萬成交，呎價約18746元；而低一層的C室，面積相同單位，則以327.8萬，呎價約18520元。

據成交紀錄冊顯示，上述2伙買家均採90天即供付款計劃。市場消息稱，2伙由一組客大手購入，共涉資987.4萬。