柏蔚森加推33伙周六發售 入場費約531萬

新盤速遞
更新時間：21:51 2026-01-06 HKT
發佈時間：21:51 2026-01-06 HKT

新世界夥遠東合作發展啟德跑道區柏蔚森系列，銷情持續，自現樓以來已火速售出150伙，套現逾11.6億元。為回應市場需求，今日上載全新銷售安排，於本周六起以價單形式發售22伙1房戶，以120天付款計劃，提供最高折扣18%計算， 折實售價由531萬元起，折實呎價18,502元起，同日亦以招標形式推售11伙2房戶。

周六以價單形式推售22伙1房戶，面積262至287方呎，折實售價531萬至639.3萬元，折實呎價18,502至22,275元，當中16伙折實售價低於600萬元。另以招標形式推售11伙2房戶，面積385至443方呎。

柏蔚森系列自開售以來累售807伙，套現逾57億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，成2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄，更創下啟德跑道區史上預售樓花銷售最高新紀錄！
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

