SIERRA SEA 2A期頻獲大手客垂青 連日來參觀及收票理想 最快今再加推

新地西沙SIERRA SEA 2A期以吸引價推售，入票隨即爆升，項目銷售已進入最後直路，最快今日加推新一張價單及同步上載銷售安排，然後於周末正式開售。發展商透露，項目參觀及收票情況都見理想，現時客源中不少有意購入多於1個單位，故會考慮於首輪銷售中設大手客優先組別，以迎合該類買家需要。

大家庭客有意購多於1伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目從公布價單至今接獲不少查詢，當中有多組準買家有意選購該期數多於1伙。該批大手客可再細分為2類，包括一些大家庭買家，有意購入多於1伙，整個家族遷入居住；另外一些大手客就有見項目1期租務情況理想，估計2A期單位入伙後租金回報率亦相當不俗，故打算同時購入樓上樓下或毗鄰單位作長線收租之用。

新地胡致遠（左）表示，項目考慮設優先組別供大手客源包括投資及家庭客優先揀樓。旁為一田黃耀霆。

料周末正式開賣

為迎合上述大手客的入市需要，胡致遠稱，會在銷售安排上考慮設特別組別供優先揀樓。而項目上周三起對公眾開放示範單位，然後於上周四開始接受認購登記，至今參觀及收票情況都見理想，最快今日加推新價單及上載銷售安排，然後周末正式開賣。

發展商昨日繼續開放為SIERRA SEA 2A期設於九龍站商廈的展銷廳供參觀，即使為工作日仍有準買家到場。美聯高級營業董事曾慶聲表示，該行暫時已有十多組準買家有意選購2伙，亦不乏客人研究買3間或以上，主要認為項目單位定價吸引，不需1000萬亦可買到2伙。初步分析現時該行大手客中，用家和投資者比例相若。

市場消息指，項目截至過去周日已錄逾1.6萬個登記，較現有2張價單221伙超額認購逾71倍，成績不俗，市場料收票數字於昨日繼續上升。

此外，發展商繼續為項目進行軟銷，其中一田YATA Fresh於上月已正式進駐西沙GO PARK 2地面商舖，一田署理首席執行官黃耀霆指，該商舖面積逾8000方呎，滿足項目住戶不同生活需求。

為配合項目1期入伙，由即日起至今年12月31日，系列項目住戶於店內出示專屬手機應用程式，即可享95折優惠，另外銷費滿300元即可享免費送貨服務。

SIERRA SEA 昨日仍吸引不少市民到場參觀，人流不俗。

入場價343萬

SIERRA SEA 2A期至今公布的首2張價單提供單位包括14伙1房、160伙2房及47伙3房，面積介乎297至700方呎。價單定價介乎404.18萬至978.67萬，價單呎價11785至16207元。計算最高15%的折扣優惠之後，折實售價介乎343.55萬至831.86萬，折實呎價介乎10017元至13776元。

其中最平單位為1座G2樓G室及5座2樓J室，面積分別297和299方呎，同屬1房戶型，折實售價均為343.55萬，折實呎價約11567元及11557元；最貴單位則為3座23樓A室，面積700方呎，屬3房1套戶型，折實售價831.86萬，折實呎價約11884元。

SIERRA SEA 2A期位於整個住宅項目的西邊位置，由4座住宅大樓組成，合共提供727個住宅單位，能享不同景觀，部分享內園及GO PARK一帶景致，另有部分單位可享受南企嶺下海景色，以及馬鞍山山景。

項目單位提供間隔亦見多元化，標準分層單位涵蓋1房至3房間隔，當中設有5款戶型，於現有2張價單中均有提供，以迎合不同種類買家的入市需要，主要標準分層戶層與層之間的高度最高為3.325米。

而至今未透過價單推出的特色戶就共有52伙，包括連花園、連天台特色戶，面積由278至835方呎，其中花園特色戶共有24伙，花園面積介乎193至472方呎；此外亦設有12伙連平台單位，平台面積83至237方呎。每座大樓頂層設有4個連平台及天台特色戶，合共提供16伙，單位面積介乎699至835方呎，全為3房連套房間隔。

The YOHO Hub昨連沽2伙

而在SIERRA SEA 收票程序進行得如火如荼之際，同系的新盤亦續錄成交，其中與港鐵合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub昨日連沽2伙，套現逾3067萬。其中5座19樓A室，面積1094方呎，屬於4房2套連梗廚及工人套房，成交價2053.62萬，呎價約18772元；同位於5座的18樓B室，面積531方呎，屬於3房連開放式廚房，以1014.2萬售出，呎價約19100元。

屯門的NOVO LAND 2A期亦於昨日添1宗成交，售出單位為Charlot 1A座26樓D室，面積409方呎，屬於2房連開放式廚房，以607.1萬售出，呎價約24830元。買家選用360日靈活付款計劃，可享發展商提供的提早完成交易現金回贈優惠，最多可達樓價3.5%。

另外，新地夥拍恒基及會德豐地產合作發展的西營盤KENNEDY 38，昨日亦添成交，為27樓F室，面積264方呎，屬1房戶，單位以790.83萬售出，呎價29956元。