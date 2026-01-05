SIERRA SEA 2A期日內加推周末發售 考慮助指定客群優先揀樓

新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期連日人流不斷，發展商表示自開放項目展銷廳後，成功錄得逾2萬人次參觀。發展商亦表示，正積極考慮推出優先組別助指定客群優先揀樓入市。

新地代理總經理胡致遠表示，項目日前接獲不少查詢，當中包括項有大家庭買家有意購入多於一伙，另外亦有見項目租金回報率料相當不俗，吸引投資客想入市作長線收租投資用，因此在銷售安排上將考慮設特別組別優先揀樓。

胡致遠續指，項目現時維持周末開售的銷售部署，並積極部署日內宣布加推及上載銷售安排。

一田署理首席執行官黃耀霆指，全港首間一田YATA Fresh面積逾8,000方呎，滿足項目住戶不同生活需求。為配合項目銷售，由即日起至12月31日，凡為項目期數住戶於店內出示住戶專屬手機應用程式 ，即可享95折優惠，另外銷費滿300元即可享免費送貨服務。